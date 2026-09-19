Росіяни від ранку продовжили атакувати Україну — є загибла і поранені

Російська армія від ранку продовжила атакувати Україну — під ударом були Донеччина, Херсонщина та Харківщина. Через удари РФ є постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки російських атак.

Росіяни вдарили по Словʼянську на Донеччині — постраждали троє людей. Атака спричинила пожежу на підприємстві. У Краматорському районі спалахнула пожежа в девʼятиповерхівці.

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На Херсонщині в Нововоронцовці загинула жінка.

У Дніпрі атака пошкодила склади.

Балаклія на Харківщині знову була під ударом — постраждав 14-річний хлопчик. Удари пошкодили будинки, магазини, адмінбудівлю та гараж.