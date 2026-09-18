На Львівщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у вчорашньому підриві вибухівки біля ТЦК

СБУ та Нацполіція затримали двох чоловіків, яких підозрюють у вчорашньому підриві вибухівки біля Стрийського районного ТЦК.

Про це повідомила СБУ.

Чоловіки виявились місцевими з Миколаївського району Львівської області віком 48 і 41 рік.

За даними слідства, щоб вчинити підрив, підозрювані на автівці підʼїхали до ТЦК, через вікно викинули саморобний вибуховий пристрій на парковку і поїхали. Коли військовий оглядав СВП, він вибухнув. Внаслідок детонації постраждав військовослужбовець.

Під час обшуків удома в одного з фігурантів виявили ще два СВП — їх вилучили і відправили на експертизу.

Чоловікам оголосили підозру в теракті. Зараз встановлюють, чи співпрацювали вони з російськими спецслужбами.