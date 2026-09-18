Джина військового ШІ вже не загнати назад у пляшку — як би нам цього не хотілося. Світові медіа про війну 18 вересня

«Наскільки небезпечним є штучний інтелект? Це питання зараз непокоїть Кремнієву долину на тлі атаки «рою» ШІ-агентів OpenAI на платформу Hugging Face. Минулими вихідними в підземному бункері поблизу лінії фронту російсько-української війни, де зо два десятки командирів буквально прикипіли до моніторів, я спіймала себе на роздумах над цією ж екзистенційною проблемою», — так починає свою колонку членкиня редколегії Financial Times Джилліан Тетт.

Українська система управління полем бою на базі ШІ «Дельта» перетворює величезні обсяги даних на корисну інформацію, тоді як штучний інтелект допомагає солдатам запускати рої дронів і виконувати «останню милю», щоб уникнути радіоелектронних перешкод. Дедалі важче визначити, наскільки людина все ще контролює процес.

Головний висновок, який мають зробити країни НАТО: вони мають високий інтерес в підтримці України — як з моральних міркувань, так і щоб розуміти майбутнє війни. ШІ-пацифізм не реалістичний, коли Росія, Іран і Китай впроваджують штучний інтелект у свої дрони.

The Guardian присвятила тексти виборам до Держдуми РФ, які розпочались сьогодні й триватимуть до неділі. Цього разу російська системна опозиція ще менш активна, ніж зазвичай. Раніше такі партії, як КПРФ чи ЛДПР, слугували політичним запобіжником — давали виборцям висловити невдоволення, не піддаючи політичну систему загрозі. Тепер вони намагаються не потрапляти в центр уваги — кандидати майже не проводили кампанію. Головним питанням залишається, чи оголосить російська влада мобілізацію після виборів. Чоловік, близький до Кремля, каже, що кілька його друзів останніми тижнями відправили своїх синів за кордон. Навіть ті, хто має доступ до системи, не певні в тому, що буде далі, констатує він.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів.