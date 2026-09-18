ЄС веде переговори з Канадою про участь у кредиті на €90 млрд — це дозволить Україні закуповувати зброю в її виробників

Канада веде переговори з Євросоюзом про те, щоб долучитися до кредиту ЄС для підтримки України на €90 мільярдів, який передбачений на 2026 та 2027 роки.

Про це сказав речник Єврокомісії Балаж Уйварі, пише Euronews.

Наразі з Канадою тривають відповідні технічні переговори. Якщо країну долучать до цієї програми, Україна зможе закуповувати зброю та боєприпаси у канадських оборонних компаній, оминаючи вимогу «Зроблено в Європі», що діє для цього кредиту.

Водночас країна повинна буде сплачувати €3 мільярди відсоткових виплат — залежно від того, наскільки її компанії скористаються програмою. Конкретні умови внеску Канади наразі ще узгоджують.

У липні Євросоюз схвалив участь Великої Британії у цій програмі. Вона стала можливою, оскільки країна відповідає трьом головним вимогам: допомагає покрити витрати, передбачені на позику; уклала партнерство з ЄС у сфері безпеки й оборони та вже надає Україні фінансову і військову підтримку.