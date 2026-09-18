З тимчасово окупованої території Херсонщини повернули ще пʼятьох дітей

З тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще п’ятьох дітей: двох хлопчиків і трьох дівчаток.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Це діти віком від 3 до 15 років. Їх повернули в рамках Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації Save Ukraine.

Зараз діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. З початку 2026 року на Україну вдалося повернути вже 185 дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

За даними Bring Kids Back UA, на сьогодні з окупації в Україну вдалося повернути 2 590 дітей, ще 1,6 мільйона — залишаються під контролем РФ. Ці діти або депортовані, або примусово переміщені в РФ, або перебувають на тимчасово окупованій території.

Загалом Україна має 20 651 записів про можливу депортацію та примусове переміщення дітей Росією.