Anthropic створила лабораторію для біологічних експериментів, щоб за допомогою ШІ шукати ліки від рідкісних хвороб

Anthropic створила в Сан-Франциско лабораторію для проведення біологічних експериментів — компанія хоче пришвидшити розробку ліків від рідкісних захворювань за допомогою штучного інтелекту.

Про це пише Reuters з посиланням на двох обізнаних співрозмовників.

Керівник напрямку наук про життя в Anthropic Ерік Каудерер-Абрамс підтвердив журналістам, що компанія має таку лабораторію. Однак він уточнив, що лабораторія не призначена безпосередньо для розробки ліків.

Як розповіли джерела, дослідження спрямовані на пошук рішень для захворювань, які фармацевтична індустрія начебто «нехтує». Один зі співрозмовників додав, що стартап хоче розширити можливості свого ШІ Claude, щоб він міг керувати роботизованими системами, які виконуватимуть наукові експерименти з мінімальним втручанням людини. Водночас представник Anthropic наголосив, що компанія вважає людський нагляд необхідним.

Наразі невідомо, які саме хвороби досліджує Anthropic і яких результатів компанія вже досягла. Навіть після створення потенційних ліків можуть знадобитися роки випробувань на людях, перш ніж препарат потрапить на ринок, додає агентство. Відомо, що Anthropic поки що не проводить таких випробувань.