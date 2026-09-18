Мер Львова вже вдруге заявив про прослушку — цього разу в авто

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що виявив прослушку у своєму автомобілі. Це вже другий такий випадок.

«Як ми це виявили? За останній місяць двічі акумулятор сідав в нуль. Плюс оця стійка щось почала стукати. Розібрали, подивились і ось маємо», — каже він.

Садовий не знає, хто міг поставити йому в авто прослушку. Він не виключає, що це могли зробити офіційні органи за рішенням суду.