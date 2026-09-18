Мер Львова вже вдруге заявив про прослушку — цього разу в авто

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що виявив прослушку у своєму автомобілі. Це вже другий такий випадок.
«Як ми це виявили? За останній місяць двічі акумулятор сідав в нуль. Плюс оця стійка щось почала стукати. Розібрали, подивились і ось маємо», — каже він.
Садовий не знає, хто міг поставити йому в авто прослушку. Він не виключає, що це могли зробити офіційні органи за рішенням суду.
- Це вже вдруге Садовий заявляє про прослушку. Перший випадок стався майже рівно рік тому — 17 вересня 2025-го. Тоді пристрій знайшли в його кабінеті. Садовий розповідав, що в тому приміщенні перед тим відбувалися зустрічі з премʼєркою Юлією Свириденко, головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та низкою іноземних гостей.