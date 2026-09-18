Невідомі створили сторінки-клони медіа УНІАН та Oboz.UA. Вони публікують проросійські фейки і маніпуляції

Мережа фейкових акаунтів через сайти-прокладки перенаправляє користувачів на підроблені сторінки, що маскуються під популярні українські медіа УНІАН та Oboz.UA (Obozrevatel). Ця схема працює за принципом операції «Доппельгангер» — російської кампанії з дезінформації, що почалась після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Особливість операції — мімікрія під великі національні видання і розповсюдження посилань на текст через мережі ботів у соцмережах.

URL-адреси фейкових сайтів майже ідентичні справжнім. Їх відрізняє лише домен: у справжніх УНІАН та Oboz.UA вони “.ua” та “.com”, а у фальшивих — домен “.st” острівної африканської держави Сан-Томе і Прінсіпі, відкритий для вільної реєстрації.

Всі виявлені тексти виклали 3—4 вересня. Вони стосуються суспільно-чутливих тем, наприклад:

Нібито влада готує мобілізацію жінок — 25 серпня комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив: мобілізація жінок в Україні не проводиться, не готується і не розглядається.

Дій співробітників ТЦК. Зокрема, поширюють неправдиву інформацію, що у Львові співробітники ТЦК вбили чоловіка, а потім викинули біля будівлі — 22 серпня Львівський обласний ТЦК спростував це.

Сервіс LetsData виявив, що протягом тижня з 3 по 10 вересня шість дописів зібрали 40 349 переглядів та 1 884 поширень. Фальшиві сторінки УНІАН та Oboz.UA розповсюджували щонайменше чотири акаунти в X. Окрім фейкових новин, які стосуються України, деякі з акаунтів поширювали дописи німецькою з підтримкою проросійської ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» та критикою нинішньої німецької влади.

«Бабель» звернувся по коментар до редакцій УНІАН та Oboz.UA. Директорка з комунікацій групи «1+1 Медіа» Яна Ляхович від імені УНІАН відповіла, що ці сторінки не належать їхньому медіа, редакції невідомо, хто за цим стоїть. Виявлені ресурси передали команді із захисту авторського права Sudum, яка працює над їхнім блокуванням.

В Oboz.UA «Бабелю» також відповіли, що не мають стосунку до цих сторінок. Такі інциденти вже були під час повномасштабної війни (зокрема, про схожий інцидент з Oboz.UA у 2023 році писав «Детектор медіа») і видання зверталось до кіберполіції. Зараз редакція погоджує план дій.