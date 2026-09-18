Україна отримала ще €3,3 млрд від ЄС. Гроші підуть на дрони і ракети

Європейська комісія 18 вересня виділила Україні ще €3,3 мільярда на закупівлю дронів і ракет.

Про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії.

Там наголосили, що ці гроші допоможуть Україні захистити свою територію та повітряний простір від агресії Росії.

Це вже четвертий транш у межах кредиту ЄС для України на €90 мільярдів. З урахуванням цих коштів загальна сума виплат Україні від Європи на оборону та інші потреби цього року сягне майже €15 мільярдів.

Загалом кредитна програма для України передбачає €30 мільярдів на бюджетну допомогу та €60 мільярдів на оборону у 2026–2027 роках.

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським оголосила, що Єврокомісія готова використати залишки коштів з інструменту SAFE на запуск нової спільної програми ЄС та України.

Ця ініціатива передбачатиме розробку європейської системи ППО на основі існуючої протиракетної системи «Фрея». Вона поєднає бойовий досвід України з промисловим і технологічним потенціалом Європи.