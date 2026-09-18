Вчені вперше за 100 років знайшли новий вид дикої кішки

Науковці підтвердили, що в Болівії проживає новий вид дикої кішки — Leopardus tilcayo. Це перший за понад століття випадок, коли вчені виявили саме новий вид котячих, а не перекласифікували вже відомий вид чи підвид.

Відповідне дослідження опублікували в журналі Current Biology, передає National Geographic.

Кішку вперше знайшли ще у 2016 році. Місцевий чоловік підібрав її кошеням біля лісу і спочатку прийняв за домашню. Згодом він зрозумів, що тварина дика, і передав її до притулку Senda Verde в болівійських Андах.

Біологиня Паола Ногалес-Аскаррунц, яка приїхала оглянути тварину, звернула увагу на її незвичну зовнішність: маленька морда, короткі округлі вуха, довгі вуса та великі плями, схожі на леопардові.

National Geographic

Спочатку науковиця вважала, що це представник уже відомого виду тигрових котів. Але у 2019 році вона помітила, що тварина суттєво відрізняється від інших представників цього виду. Згодом генетичний аналіз 38 особин роду Leopardus підтвердив: це окрема еволюційна лінія. Від інших тигрових котів вона відокремилася приблизно 1,4 мільйона років тому.

Tilcayo важить близько 1,4 кг і завдовжки приблизно 46 см — він менший за звичайного домашнього кота. Поки що науковці майже нічого не знають про його життя в дикій природі: невідомо, скільки таких тварин існує, чим вони харчуються та як розмножуються. Відомо лише, що вид мешкає в лісах Юнгас на східних схилах Анд.

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Відкриття також змінює уявлення вчених про тигрових котів. Раніше їх вважали одним видом, але тепер генетичні дослідження свідчать про існування щонайменше пʼяти окремих видів. Дослідники припускають, що аналогічні генетичні дослідження можуть допомогти знайти й інші досі невідомі види малих диких котів.

Новому виду запропонували назву Leopardus tilcayo — так цю кішку здавна називали місцеві жителі.