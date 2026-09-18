Росіяни вночі запустили по Україні 93 дрони. На Київщині постраждала родина з трьома дітьми

Російські війська в ніч проти 18 вересня запустили для атаки по Україні 93 дрони, зокрема 46 реактивних «Шахедів», а також боєприпаси «Бандероль» і «Дань-Т».

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Силам ППО вдалося знешкодити 69 російських цілей. Водночас влучання фіксують у 13 місцях, у трьох — впали уламки.

Під ударом вночі знову була Київщина. У Фастівському районі постраждала ціла родина — двоє дорослих і троє дітей. Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок, ще один пошкоджено.

Увечері 17 вересня росіяни вдарили по індустріальному парку на Житомирщині. Дві людини загинули, ще дві постраждали. Виникли пожежі в складській та виробничій будівлях у Коростенському районі.

Також пізно ввечері війська РФ вдарили по торговельному центру площею понад 10 тисяч м² в Запоріжжі. Постраждала одна людина.

На Дніпропетровщині від нічних атак Росії поранені двоє мешканців. У Дніпрі понівечені підприємства, у Нікопольському районі — багатоквартирні будинки, адмінбудівля і кіоск.

Ще ворог уночі масовано атакував Одещину — відомо про трьох постраждалих. Внаслідок влучань пошкоджено житловий сектор, підприємство, складські приміщення, будівлю ліцею, теплиці та кілька автомобілів.

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Також РФ вдарила по Конотопу на Сумщині — постраждали двоє людей. Пошкоджені заклади освіти, приватні будинки, медзаклади, комунальна транспортна інфраструктура, бізнес і залізниця. Через атаку були перебої зі світлом і газом.