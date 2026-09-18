Генштаб: За добу на фронті росіяни втратили ще понад 1 400 своїх військових і пʼять танків

Упродовж минулої доби, 17 вересня, російська армія втратила на війні проти України ще 1 420 своїх військових.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили пʼять танків, сім бойових бронемашин, 75 артилерійських систем, три РСЗВ, один засіб ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 1 808 БпЛА, 424 одиниці автомобільної техніки і чотири — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.