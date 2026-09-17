Reuters: Китай просить Іран стримати хуситів від ударів по суднах у Червоному морі

Китай таємно звернувся до Ірану з проханням використати свій вплив на єменських хуситів, щоб вони не збільшували кількість атак на судноплавство в Червоному морі.

Про це пише Reuters із посиланням на іранських співрозмовників.

За словами джерел, Саудівська Аравія звернулася до Китаю по допомогу після того, як хусити почали просуватися вздовж узбережжя Червоного моря і в районі протоки Баб-ель-Мандеб. Це створило загрозу для експорту саудівської нафти та міжнародного судноплавства.

Публічно Китай закликає сторони до стриманості та діалогу. Водночас, за словами джерел Reuters, Пекін попросив Тегеран використати свій вплив на хуситів, щоб не допустити поширення конфлікту на важливі енергетичні маршрути. Як саме Китай передав це повідомлення Ірану — невідомо.

Також поки невідомо, чи виконає Тегеран прохання Пекіну. Водночас іранські джерела зазначають, що відносини з Китаєм мають для країни значну економічну та стратегічну вагу.