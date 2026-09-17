Ірландія другий рік поспіль бойкотуватиме «Євробачення» через участь Ізраїлю

Ірландія не братиме участі в «Євробаченні-2027» і не транслюватиме конкурс наступного року через участь у ньому Ізраїлю.
Про це заявив суспільний мовник RTÉ.
«Участь Ірландії не може бути виправданою з огляду на жахливу і безперервну загибель людей в Газі та гуманітарну кризу, яка й надалі ставить під загрозу життя великої кількості цивільних», — йдеться в заяві мовника.
Минулого місяця нідерландський суспільний мовник AVROTROS оголосив, що теж бойкотуватиме «Євроюбачення» наступного року, назвавши конкурс «майданчиком для розколу».
- Цього року Ірландія і Нідерланди теж не брали участі в пісенному конкурсі на знак протесту проти допуску Ізраїлю. Позицію країн підтримали Ісландія, Словенія та Іспанія.
- У 2027 році «Євробачення» пройде в Болгарії, оскільки на минулорічному конкурсі перемогла болгарська співачка Dara з піснею “Bangaranga”. Серед учасників наступного року буде нова країна — Канада.