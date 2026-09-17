Акції Raiffeisen Bank впали на 8,2% після звинувачень у сприянні російській торгівлі

Акції австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International впали на 8,2%. Це сталося після звіту інвестиційного фонду Grizzly Research, який звинуватив банк у сприянні торгівлі російськими підсанкційними товарами.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Grizzly Research, Raiffeisen може бути пов’язаний з торгівлею російськими товарами на $1,19 мільярда. Ця продукція підпадає під імпортні та експортні обмеження ЄС, США та Британії. Фонд Grizzly Research заявив, що його висновки ґрунтуються на даних російської митниці за період з 2022 року до початку 2025-го.

Водночас Bloomberg зазначає, що ці $1,19 мільярда — це митна вартість товарів. Ці дані самі по собі не доводять, що Raiffeisen здійснював платежі за ці операції, фінансував їх або порушував санкції.

У Grizzly Research заявили, що Raiffeisen став одним з ключових каналів обходу санкцій у російській економіці. При цьому фонд відкрив коротку позицію щодо акцій банку — тобто розраховує заробити на їхньому падінні.

У Raiffeisen відкинули звинувачення. Представник банку Руперт Райф заявив, що система контролю за дотриманням санкцій надійна, а у звіті Grizzly Research є «низка фактично неправдивих та оманливих тверджень».