Премʼєр Швеції подав у відставку після поразки на виборах

Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про відставку після перемоги опозиції на парламентських виборах.

Про це він оголосив у листі до спікера парламенту, цитує шведське медіа SVT.

Це сталося після оголошення остаточних результатів парламентських виборів у Швеції, які відбулися 13 вересня. На них перемогли лівоцентристські опозиційні партії, отримавши загалом 176 із 349 мандатів. Водночас партії проурядової коаліції отримали лише на три мандати менше — 173.

Прем’єр Ульф Крістерссон у листі про свою відставку заявив, що результати виборів можуть ускладнити формування наступного уряду. Він вважає, що тепер від партій у парламенті буде потрібна «конструктивна відкритість».

«Результати виборів, можливо, створили складні умови для формування наступного уряду, оскільки різні заяви партій напередодні дня виборів можуть стати перешкодою для всіх можливих кандидатів на посаду прем’єр-міністра та коаліцій», — написав Крістерссон.

Тепер прем’єр та інші члени уряду Швеції продовжать виконувати свої повноваження, допоки на посаду не вступить новий уряд.