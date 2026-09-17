Київ та область увійшли до переліку територій підвищеного ризику. Що зміниться

Київ та область увійшли до переліку територій підвищеного ризику — місцевий бізнес відтепер зможе страхувати майно від воєнних ризиків.

Про це повідомив премʼєр Сергій Корецький.

Крім того, за словами Корецького, відтепер передбачена компенсація в разі знищення чи пошкодження пального, сільськогосподарської техніки, логістичного транспорту тощо.

Водночас максимальну компенсацію страхової премії для одного підприємства збільшили з 3 до 5 мільйонів гривень на рік. Механізм також поширили на орендоване майно та спростили вимоги до договорів страхування.

А пільгові кредити тепер можна буде використовувати, щоб відновити паливну та складську інфраструктури, модернізовувати підприємства переробної промисловості та поповнювати оборотний капітал в роздрібній та оптовій торгівлі.

Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Максимальний ліміт кредиту для групи пов’язаних компаній становитиме один мільярд гривень.