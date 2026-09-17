В Австралії схвалили місце для проведення змагань на Олімпіаді 2032 року — це річка, в якій живе 500 крокодилів

Ділянку річки Фіцрой в Австралії, де живуть близько 500 морських крокодилів, схвалили для проведення змагань з веслування під час Олімпійських і Паралімпійських ігор у 2032 році.

Про це пише BBC.

Ділянка успішно пройшла незалежну технічну оцінку. Однак під час оцінювання крокодилів до уваги не брали. Натомість фахівці вивчали, «як траса функціонуватиме за різних умов, погодних сценаріїв, рівнів води та ризику повеней як під час ігор, так і впродовж усього періоду до їхнього проведення».

Звіт замовило Незалежне управління з питань інфраструктури та координації Олімпійських ігор (GIICA). На річці Фіцрой діє веслувальний комплекс, який приймає шкільні чемпіонати, турніри та навчально-тренувальні збори національних команд.

На майданчику також діють протоколи безпеки на випадок появи крокодилів під час змагань. Раніше організатори Олімпійських ігор заявляли, що веслувальники будуть у безпеці.

Морські крокодили, яких місцеві жителі називають «салтіз», мешкають як у прісній, так і в солоній воді, і можуть виростати більш ніж шість метрів завдовжки.