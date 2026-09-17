Росіяни вдарили по іноземному судну в Чорному морі, яке йшло в Україну. Загинув капітан

Сьогодні, 17 вересня, у Чорному морі росіяни дроном атакували судно під прапором Танзанії, яке прямувало до одного з українських портів.

Про це повідомили в Мінінфраструктури.

Внаслідок удару загинув капітан судна, ще троє членів екіпажу отримали поранення. Інформацію щодо стану судна уточнюють.

Росія системно атакує українські порти, портову інфраструктуру та цивільні торговельні судна, створюючи загрозу для людей і міжнародного судноплавства в Чорному морі.

У Мінінфраструктури заявили, що очікують належної реакції міжнародної спільноти і подальших скоординованих дій для посилення захисту цивільного судноплавства і безпеки міжнародних логістичних маршрутів.