КМДА: Наземна частина червоної гілки метро в Києві не зможе працювати навіть у «жовту» тривогу

Червона гілка київського метро під час тривоги може працювати лише від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна». Влада міста поки не бачить можливості дозволити працювати відкритій ділянці навіть в «жовту» тривогу.

Про це заступник голови КМДА Петро Пантелеєв сказав у коментарі Bihus.Info.

«Варіантів роботи червоної гілки метро під час «жовтої» тривоги немає. Дуже велика відстань відкритої ділянки, на якій рухаються потяги», — каже він.

Пантелеєв зазначив, що коли на відкритій ділянці між станціями зупиняється потяг, то вийти з нього неможливо, бо поряд все під величезною напругою.

«Такий потяг може стояти невизначений час у такому стані. Евакуювати пасажирів звідти дуже важко. Безпеку пасажирів у такому разі ми просто не забезпечимо», — пояснив він.