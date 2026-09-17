США вкладуть мільйони в українську 5G-мережу та систему накопичення енергії

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC), до ради директорів якої входять топпосадовці США, такі як держсекретар Марко Рубіо та міністр фінансів Скотт Бессент, 16 вересня погодила багатомільйонні кредити для українських компаній ДТЕК і «Vodafone Україна».

Про це повідомляється на сайті DFC.

Зокрема, DFC профінансує на суму до $350 млн модернізацію телекомунікаційної інфраструктури «Vodafone Україна». Йдеться про розвиток захищеної 5G-інфраструктури, якою також зможуть користуватися американські компанії, що працюють в Україні.

Ще один проєкт в Україні, на який виділять до $185 млн, — система накопичення енергії потужністю 200 МВт і ємністю 400 МВт·год. Її будують ДТЕК і американська компанія Fluence на шести майданчиках. За даними DFC, система зможе забезпечувати електроенергією 600 тисяч домогосподарств протягом двох годин і допомагатиме стабілізувати українську енергосистему.

У ДТЕК зазначили, що це найбільша кредитна угода DFC в енергетичному секторі України з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.