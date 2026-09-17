Генштаб: Росіяни втратили на фронті за добу майже 2 000 своїх військових

На війні проти України за останню добу росіяни втратили на фронті 1 960 своїх військових і один танк.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни залишилися без шістьох бойових броньованих машин, 43 артилерійських систем, сімох реактивних систем залпового вогню, трьох засобів ППО, 14 наземних робототехнічних комплексів, 1 439 БпЛА, 461 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і пʼятьох одиниць — спеціальної.

Генштаб ЗСУ/Facebook

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.