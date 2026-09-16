CNN: Російські супутники могли допомогти Ірану вдарити по базі США в Саудівській Аравії

Чотирнадцять російських розвідувальних супутників пролітали над американською авіабазою «Принц Султан» у Саудівській Аравії за кілька днів до іранської атаки 27 березня. Зібрана ними інформація могла допомогти Ірану точніше визначити локацію американської техніки.

Про це йдеться в розслідуванні CNN.

Журналісти проаналізували дані про орбіти супутників разом з експертами з космічних технологій. Американські посадовці та джерела в розвідці вважають, що Росія передавала Ірану розвідувальні дані про американські військові обʼєкти.

Російські супутники могли збирати різну інформацію. Одні здатні перехоплювати радіо- і радарні сигнали, інші фіксують теплове випромінювання, а треті можуть отримувати зображення вночі та за хмарної погоди..