У Сінгапурі громадянам платитимуть за читання книжок

Сінгапур буде платити громадянам за те, щоб вони щонайменше 15 хвилин на день читали книгу. Так влада хоче боротися зі зростанням популярності doomscrolling — звички надмірно та неконтрольовано споживати негативні новини в соцмережах або на інших платформах.

Про це пише The Guardian.

Таким чином влада хоче покращити концентрацію уваги, критичне мислення та уяву сінгапурців. Учасники акції мають щодня читати принаймні 15 хвилин (можна й більше) і фіксувати це на урядовій платформі.

За кожен сеанс (не більше одного на день) дають 20 монет. Накопичивши 1 000 віртуальних монет, їх можна обміняти на один сінгапурський долар (приблизно 35 гривень). Також уряд розглядає способи встановити щоденне обмеження часу на соцмережі для молоді.

Це не перша така ініціатива уряду, спрямована на звички та здоровʼя сінгапурців. Нещодавно влада запровадила купони в супермаркети, які можна було заробити за пройдені за день кроки.