Росія планує побудувати велику тюрму на тимчасово окупованій Херсонщині

Росія планує побудувати сім великих тюремних комплексів, де будуть СІЗО та колонії різних режимів. Один із них хочуть розмістити на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Про це пишуть російські медіа.

Загалом сім таких установ зможуть одночасно утримувати понад 20 000 людей: 5 380 місць передбачено у СІЗО, ще 15 120 — у колоніях. Для комплексу на Херсонщині планують приблизно 2 500 місць.

Окрім Херсонської області, тюрми планують побудувати в Калузькій, Астраханській та Тюменській областях, Бурятії та Забайкальському краї. Перший такий комплекс Росія хоче запустити в Татарстані до 2030 року, а решту — до 2035-го.

Будівництво одного комплексу попередньо оцінюють у 13—20 мільярдів рублів (приблизно $154—238 мільйонів). За розрахунками Мінʼюсту РФ, використання мультирежимних обʼєктів «дозволить знизити витрати на утримання увʼязнених і підслідних на 25—30%».