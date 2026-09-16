Росіяни атакували потяги й маршрутку — є загиблі та постраждалі

Російська армія від ранку 16 вересня била по Україні — під ударом були потяги й маршрутки. Внаслідок атак вісім людей загинули, ще понад 20 постраждали.

«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.

Росіяни дроном убили чоловіка в Херсоні. Ще вісім людей постраждали.

На Дніпропетровщині вранці росіяни FPV-дроном вдарили по міжміській маршрутці біля Нікополя. П’ятеро людей загинули, ще семеро поранені.

На Запоріжжі рятувальники витягли 65-річну жінку з пошкодженого будинку.

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Росіяни вгатили по локомотиву пасажирського поїзда на Миколаївщині. Пошкоджені залізнична станція і тепловоз, 170 пасажирів евакуювали.

На Сумщині ворог бив КАБами по кількох локаціях — шестеро поранених, серед них дитина. Пошкоджені 12 приватних будинків і дитсадок. В іншому районі поранили підлітка.

Також РФ атакувала електровоз у Ковелі.

В Одесі загинула людина, у місті вирує пожежа. В області теж є постраждала, пошкоджені дах приватного будинку і склад. Під вечір в Одесі через атаку загинула людина.