Замість пар — приватні заходи й робота в ресторані. Поліція розслідує сексуальну та трудову експлуатацію студентів у ВНЗ Поплавського

Поліція розслідує можливу трудову та сексуальну експлуатацію студентів керівництвом Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) та приватного Київського університету культури (КУК). Ці університеті повʼязані з Михайлом Поплавським.

Про це стало відомо з ухвали Печерського районного суду Києва.

Як зʼясувало слідство, студентів неофіційно долучали до роботи в закладах «Пан Чебурек» і «Батьківська хата», а окремих студенток — до приватних заходів із можливою сексуальною експлуатацією. Притому керівництво користувалося їхньою матеріальною або академічною залежністю.

У документі згадується виконувач обов’язків ректора КНУКіМ, якого слідство пов’язує з комунікацією про так зване працевлаштування студентів. У лютому 2026 року ним став Ігор Комарніцький.

Слідчим вдалося встановити 60 студентів двох навчальних закладів, яких долучили до роботи в ресторанах Поплавського. Поліція перевірить їхні платежі за понад два роки — зʼясує, хто переказував гроші, скільки та яке було призначення переказів.

Поплавський і його ВНЗ

Михайло Поплавський був ректором КНУКіМу з 1995 по 2014 рік. Він також був народним депутатом IV, VIІ та VIII скликань.

У 2015-му Верховна Рада ухвалила зміни в закон про вищу освіту, яким заборонила призначати ректорами тим нардепів, хто голосував за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року (серед них був і Поплавський). У 2017 році цю норму скасував Конституційний суд.

Поплавський обійшов вимоги нового закону і став не ректором, а президентом КНУКіМ, водночас фактично зберігаючи керівництво університетом. У 2021 році він був переобраний на посаду президента, яку зберігав досі.

Поплавського неодноразово звинувачували в тому, що він експлуатував студентів для популяризації власної творчості. Лунали також звинувачення в сексуальних домаганнях.