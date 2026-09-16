На Донеччині ліквідували російського генерал-майора Антона Груніса, який доповідав Путіну про нібито захоплення Костянтинівки

На Донеччині ліквідували ще одного російського воєначальника — генерал-майора Антона Груніса («Грозний»).
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.
Груніс у липні доповідав Путіну про нібито повне захоплення Костянтинівки на Донеччині. Після цього російський диктатор називав його «людиною з литовським прізвищем», яка «воює блискуче», а згодом «Грозний» отримав звання Героя Росії.
За словами Мадяра, 12 вересня Груніс став уже сьомим підтвердженим воєначальником рівня комбрига — комдивізії — комармії, якого «відспівали» Птахи СБС.
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