Нардепи не підтримали законопроєкт про нові штрафи для порушників ПДР

У Верховній Раді не підтримали законопроєкт № 15348, який пропонує збільшити штрафи для водіїв за перевищення швидкості.

Про це стало відомо з трансляції засідання Ради.

За проголосували 225 нардепів, однак цих голосів не вистачило для ухвалення законопроєкту в першому читанні.

Зараз штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год становить 340 гривень, а більш ніж на 50 км/год — 1 700 гривень. Однак новий законопроєкт пропонує запровадити нову шкалу штрафів:

понад 20 км/год — 680 гривень;

понад 40 км/год — 2 040 гривень;

понад 60 км/год — 2 720 гривень;

понад 80 км/год — 3 400 гривень.

Окремо хочуть посилити покарання для водіїв, які регулярно порушують швидкісний режим. За пʼять і більше випадків перевищення швидкості протягом року штраф може сягнути 17 тисяч грн.

Законопроєкт розробили спільно з Міністерством внутрішніх справ і Національною поліцією, щоб посилити відповідальність за порушення, які призводять до аварій.