У Лос-Анджелесі під час прямого ефіру розбився гелікоптер із журналістами. Вони знімали смертельну ДТП

У Лос-Анджелесі розбився гелікоптер, який працював з телеканалами NBC4 і Telemundo 52. Загинули щонайменше троє людей, ще двоє постраждали.

Про це пише CNN з посиланням на місцеву владу.

Авіакатастрофа сталася ввечері 15 вересня. У цей час знімальна група вела пряму трансляцію про смертельну ДТП за участю автобуса. Перед інцидентом телеканал NBC4 повідомив, що втратив зв’язок з екіпажем.

Ведуча NBC4 Коллін Вільямс підтвердила в прямому ефірі, що в аварії постраждала команда телеканалу, яка здійснювала зйомку з вертольота — після цього показ новин перервали. Вертоліт впав поруч із кількома автомобілями та вантажними контейнерами, спалахнула пожежа.

Одним із загиблих став випадковий перехожий, який у момент аварії був на парковці. Наразі остаточно невідомо про причини авіакатастрофи. За даними журналістів, на борту були фотожурналістка і репортерка Еліана Морено та пілот Джордж Марцинів.