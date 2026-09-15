Воював проти України на боці росіян. Азербайджанця засудили до чотирьох років тюрми

В Азербайджані до чотирьох років увʼязнення засудили громадянина за участь у війні проти України на боці Росії.

Про це повідомляє агентство APA.

Фуада Рафібейлі звинуватили в участі «за межами Азербайджанської Республіки у діяльності збройних формувань, не передбачених законодавством».

Суд встановив, що у 2023 році Рафібейлі вирушив до Росії, звернувся до військкомату та вступив до лав ЗС РФ для участі в російсько-українській війні. На фронті чоловік потрапив у полон до ЗСУ, а через 21 місяць його екстрадували до Азербайджану.