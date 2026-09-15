«Людство не готове до таких масштабних змін». Білл Гейтс підтримав ідею пригальмувати розвиток ШІ

Американський мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що світ може бути неготовим до настільки стрімкого розвитку штучного інтелекту. Він вважає, що людству слід пригальмувати розробку найпотужніших ШІ-систем, щоб встигнути підготуватися до їхніх наслідків.
Про це він сказав в інтервʼю NDTV.
За його словами, ШІ суттєво відрізняється від технологій, з якими він працював раніше, зокрема персональних комп’ютерів та інтернету. Гейтс назвав ШІ «дуже унікальною» та «дуже масштабною» технологією, вплив якої дскладніше контролювати.
Одним з найближчих ризиків він назвав кібератаки. ШІ може допомогти зловмисникам швидше й ефективніше атакувати системи, тому, на думку Гейтса, потрібно паралельно розвивати захисні технології.
«Це той рідкісний випадок, коли інновації можуть бути настільки масштабними та радикальними, що ми до них ще не готові», — заявив підприємець.
Водночас Гейтс не виступає проти розвитку штучного інтелекту загалом. Його фонд нещодавно виділив мільярд доларів на створення доступних ШІ-рішень, які мають допомагати у сфері охорони здоров’я та розширювати можливості людей.
- Дискусія про безпеку ШІ загострилася після того, як у липні ШІ-моделі OpenAI самостійно здійснили кібератаку на системи стартапу Hugging Face. Також про це говорили після звільнення дослідника Anthropic Джейкоба Коксона, який публічно заявив, що розробники ШІ більше зосереджені на конкуренції, ніж на безпеці моделей, які потенційно можуть знищити людство.
- Першим керівником провідної компанії у сфері ШІ, який публічно закликав сповільнити розвиток технології, став гендиректор Anthropic Даріо Амодеї. За його словами, штучний інтелект здатний значно покращити життя людства, але якщо його не контролювати, він може випередити здатність людей розуміти та управляти технологією. Позицію Амодеї підтримали гендиректор xAI Ілон Маск і СЕО OpenAI Сем Альтман.