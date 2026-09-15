ДПСУ: Наступного дня після Рош га-Шана з України виїхали 25 000 хасидів

Із 46 000 хасидів-паломників, які прибули в Україну на свято Рош га-Шана, учора виїхали 25 000.

Про це повідомив «Бабелю» речник ДПСУ Андрій Демченко.

Зокрема, наступного дня після святкування 14 000 хасидів виїхали через ділянки кордону, що межують з ЄС, ще 11 000 — через Молдову.

Також Демченко додав, що 46 000 хасидів, яких зафіксували на кордоні, — це саме організовані групи. За його словами, в Умані разом з внутрішніми хасидами й тими, хто приїхав раніше, могло бути приблизно 50 000 хасидів-паломників.

Хасиди почали вʼїжджати в Україну з 20-х чисел серпня. Найбільша їхня активність спостерігалася з 7 по 10 вересня. Минулого року на свято Рош га-Шана в Умань приїхали майже 40 000 хасидів.