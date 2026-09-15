США вперше підтвердили, що мають зброю в космосі

США вперше публічно підтвердили, що розмістили в космосі зброю та готові використовувати її для захисту своїх військ.

Про це заявив міністр ВПС США Трой Мейнк на конференції Air, Space & Cyber у Меріленді, передає CNN.

Яку саме зброю розмістили на орбіті та коли, Мейнк не уточнив. У Космічних силах заявили, що йдеться про «зброю космічного контролю», яку можна використовувати як для оборонних, так і для наступальних завдань. Вона може застосовувати кінетичні та некінетичні засоби для впливу на можливості противника.

Поки що точно неясно, чи здатні ці системи фізично знищувати супутники. Серед можливих засобів космічної війни — глушіння, кіберзасоби, лазери або інші системи, які можуть виводити супутники противника з ладу, не знищуючи їх фізично.

Публічне оголошення має стримувати потенційних противників. США вважають Китай і Росію основними конкурентами в космосі: обидві країни розвивають системи, здатні протидіяти супутникам та іншій космічній інфраструктурі.