США ввели санкції проти одного з найбільших російських банків

США запровадили санкції проти російського державного банку ВТБ за допомогу Ірану в обході санкцій.

Про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

За даними Мінфіну США, ВТБ протягом останніх трьох років встановив кореспондентські відносини із підсанкційними іранськими банками. У січні 2025 року банк почав розширювати присутність у Тегерані, а також переміщував мільярди доларів заморожених іранських активів.

ВТБ також створив систему розрахунків у національних валютах — іранських ріалах і російських рублях — для розвитку торгівлі між країнами.

Через санкції всі активи ВТБ у США або під контролем американських громадян чи компаній блокуються. Американцям заборонені операції з банком без спеціального дозволу OFAC. Іноземні фінансові установи, які продовжать проводити значні операції на користь ВТБ, можуть потрапити під вторинні санкції США.

У Мінфіні США додали, що востаннє санкції проти ВТБ запроваджували в січні 2025 року, а до цього — 24 лютого 2022 року.