Генштаб: Росіяни втратили на фронті 1 400 військових і 41 артилерійську систему

На війні проти України за останню добу росіяни втратили на фронті 1 400 військових, 41 артилерійську систему і сотні одиниць іншої техніки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни залишилися без трьох бойових броньованих машин, чотирьох реактивних систем залпового вогню, однієї ППО, 11 наземних робототехнічних комплексів, 1 839 БпЛА, 376 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і семи одиниць — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.