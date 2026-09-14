Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії підписали угоду — вони кажуть, що «час Вестмінстера добігає кінця»

Перший міністр Шотландії Джон Свінні, очільник уряду Уельсу Рун ап Йорвертт, перша міністерка Північної Ірландії Мішель ОʼНілл закликали британський уряд готуватися до конституційних змін. Вони підписали меморандум про співпрацю.

Про це пише BBC.

Сторони наголосили, що кожна нація визначатиме своє майбутнє «по-своєму і у свій час», а «час Вестмінстера добігає кінця». Співпраця між країнами охопить економіку, енергетику, європейську інтеграцію та право на самовизначення.

Наразі ідею виходу зі складу Сполученого Королівства підтримують в усіх трьох країнах. За даними останнього опитування, якби референдуми відбулися зараз, за незалежність проголосували б 47% виборців у Шотландії, 36% — у Північній Ірландії та 32% — в Уельсі, пише The Guardian.

Однак кожна з країн підтримує різні варіанти розвитку подій. Шотландська національна партія прагне провести другий референдум про незалежність протягом найближчих п’яти років. У Північній Ірландії йдеться про референдум про об’єднання з Ірландією. В Уельсі поки не планують виносити питання незалежності на референдум до наступних виборів у 2030 році.