У Києві під час хвилини мовчання вмикатимуть режим світлофорів «Усім червоний»

З 15 вересня в Києві почнуть поетапно впроваджувати режим світлофорів «Усім червоний» під час щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання.

Про це повідомили в департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Щодня о 09:00 на світлофорах у столиці одночасно вмикатимуть червоне світло для авто, пішоходів і велосипедистів. На цей час також зупинятиметься наземний громадський транспорт.

За хвилину, о 09:01, рух відновлюватимуть, а світлофори повертатимуться до звичайного режиму.

На першому етапі з 15 вересня такий режим працюватиме на 18 світлофорах у центрі Києва. Зокрема, на площі Українських Героїв, Європейській площі, бульварі Тараса Шевченка, Бессарабському проїзді, вулицях Хрещатик, Басейна, Велика Васильківська, Євгена Чикаленка, Володимирська та Прорізна. Згодом його поширять на інші ділянки, де це технічно можливо.

Під час повітряної тривоги режим «Усім червоний» не працюватиме. Також режим не обмежує проїзд спеціального транспорту з увімкненими світловими та звуковими сигналами.