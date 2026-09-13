У Силах оборони за кожним армійським корпусом закріплять навчальний батальйон. Там будуть проходити підготовку військовослужбовці підпорядкованих корпусу підрозділів.

Про це заявив новий командувач Сухопутних військ ЗСУ Святослав Заїць.

За його словами, це дозволить ретельно контролювати якість підготовки людей, а також розвивати навчально-технічну базу підпорядкованого навчального батальйону.

Наразі програма БЗВП в Україні триває 51 день. З них 42 доби виділяють на теорію та практику (загалом понад 400 годин). Ще є сім вихідних і дві доби на вирішення адміністративних питань.

Більша частина цього часу припадає на практичні вправи. У Міноборони уточнювали, що сама програма постійно оновлюється з урахуванням досвіду ведення бойових дій.