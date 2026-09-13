США таємно вивезли з Британії дипломата після того, як на його телефоні знайшли зображення насильства над дітьми

Американські чиновники вивезли з Великої Британії американського дипломата після того, як на його телефоні виявили зображення сексуального насильства над дітьми. Спочатку його доправили на військову базу США, а звідти літаком — до Сполучених Штатів.

Про це пише The Telegraph.

Британську поліцію про це не повідомили. Американська влада спочатку отримала ордер у США, а потім 25 серпня увірвалася до лондонського будинку дипломата в Патні, де його затримали.

Американські правоохоронці не мають повноважень проводити арешти на території Великої Британії. Водночас, як повідомляється, офіційного запиту на екстрадицію дипломата не надходило. Британську владу, очевидно, повідомили вже після того, як посадовця вивезли з країни.

Джерело журналістів стверджує, що дипломата доставили військовим конвоєм на авіабазу США, а потім літаком переправили до Сполучених Штатів, де також перебуває під слідством його брат.

У посольстві США у Великій Британії підтвердили, що розслідують звинувачення щодо одного з посадовців дипломатичної установи. Водночас його імені не розголошують. У посольстві також заявили, що оперативно повідомили про інцидент британські правоохоронні органи та продовжують із ними співпрацювати.