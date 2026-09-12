Генштаб: За добу війни в Україні росіяни втратили на фронті ще 1 500 своїх військових і літак

Упродовж минулої доби, 11 вересня, російська армія втратила на війні в Україні ще 1 500 військових та один літак.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни залишилися без танку, 10 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, шести реактивних систем залпового вогню, 11 засобів ППО, 13 наземних робототехнічних комплексів, 2 045 БпЛА, 638 одиниць автомобільної техніки та 10 одиниць — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.