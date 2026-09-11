Опитування: Половина українських біженців у Польщі планує повернутися додому, хоча 87% уже працюють у країні

Повернутися до України має намір 51% біженців у Польщі, однак більшість відкладає цей крок до завершення війни.

Про це свідчать результати соцопитування групи «Рейтинг».

Найближчим часом готові повернутися 8% опитаних, а після війни — 43%. Не планують повертатися взагалі — 26% українців, а 23% ще не визначилися.

Ключовою умовою, яка сприятиме поверненню людей, є безпека та стабільність в Україні — її назвали 71% респондентів. Розвиток економіки важливий для 36%, перспективи працевлаштування — для 26%, а відсутність внутрішніх мовних, релігійних та інших конфліктів — для 21%.

Опитування «Рейтингу» показує, що 73% українських біженців у Польщі мають роботу, з них 87% працюють безпосередньо в цій країні.

Матеріальне становище українських біженців протягом останнього року частіше покращувалося, ніж погіршувалося. Про позитивні зміни повідомили 36%, про негативні — 20%, ще 41% не відчули змін.

Своїм рівнем соціальної адаптації задоволені 57% респондентів, незадоволені — 37%. Найчастіше біженців турбує негативний вплив засобів масової інформації — його назвали 45%. Проблеми психічного здоров’я відзначили 29%, складний доступ до якісних медичних послуг — 28%, загальні проблеми зі здоров’ям — 24%, брак можливостей для самореалізації — 23%.

Також результати опитування «Рейтингу» свідчать про доволі високий рівень мовної інтеграції українських громадян: 60% респондентів відповіли, що володіють польською на середньому чи високому рівні, 26% — на базовому, ще 12% — на початковому. Зовсім не знають польської лише 2% опитаних.