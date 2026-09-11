Українська революція дронів стикається з найскладнішим випробуванням — і це не Росія. Світові медіа про війну 11 вересня

За роки повномасштабної війни Україна стала світовим центром оборонних технологій, пише редактор американського видання Newsweek Девід Аверре. Проте тепер новатори стикаються з викликом, який подолати важче, ніж будь-яку російську зброю, — слід перетворити розрізнені військові стартапи на промислового гіганта, готового до масштабних інвестицій Заходу. До того ж це потрібно зробити так, аби не обтяжити сектор бюрократією, а ще захистити інтелектуальну власність, щоб технології не мігрували за кордон.

Аверре поспілкувався з колишнім премʼєр-міністром України, а тепер співзасновником оборонного гіганта UFORCE Олексієм Гончаруком. Він каже, що Україна завжди винаходила, чим відповісти на російські переваги, і за кілька місяців буде ефективне рішення проти російських реактивних безпілотників. Проте їй бракує грошей і виробничих потужностей, щоб використовувати всі свої технології.

Щоб реалізувати цей потенціал, потрібно насамперед залучити американський приватний капітал. Український оборонний сектор створений для нагальних потреб фронту, а не для залучення інвесторів, тому через слабку юридичну і бізнес-підготовку малій компанії важко отримати великий західний капітал. Їй непросто отримати доступ до великого гравця — вона перебуває в стані молодшого брата, каже Гончарук.

Financial Times і Politico присвятили матеріали новому витку розмов про використання €210 млрд заморожених російських активів, щоб Україна могла покрити дефіцит у $27 млрд. Група країн на чолі зі Швецією і Німеччиною відновила цю суперечку, аби ці гроші замінили принаймні частину зі €100 млрд для України, запланованих у довгостроковому бюджеті ЄС. Єврокомісія знову працює над варіантами, що переконали б уряди країн-членів погодитись використати російські активи. Цьому, як і торік, противиться Бельгія — саме там у депозитарії Euroclear зберігається більшість заморожених російських активів. Тож будь-який новий підхід до їхнього використання все ще далекий від консенсусу, застерігають європейські посадовці.

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