Померла принцеса Норвегії Астрід — сестра покійного короля Гаральда V

У віці 94 років пішла з життя принцеса Норвегії Астрід. Лише два дні тому, 9 вересня, поховали її брата — короля Гаральда V.

Про це повідомив норвезький королівський двір.

Принцеса Астрід — молодша сестра короля Гаральда V, дочка короля Улафа V. Під час Другої світової війни вона жила в евакуації в США, а після смерті мами — кронпринцеси Марти — у 1954-му 14 років виконувала обовʼязки першої леді Норвегії при батькові. Навчалася в Оксфордському університеті, де вивчала економіку, історію мистецтв і політологію.

У 1961 році Астрід вийшла заміж за розведеного підприємця, колишнього олімпійського чемпіона з парусного спорту Юхана Мартіна Фернера, від якого народила пʼятьох дітей. До смерті принцеса активно опікувалася благодійними проєктами, зокрема допомогою людям з інвалідністю та медичними фондами.