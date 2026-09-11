Померла принцеса Норвегії Астрід — сестра покійного короля Гаральда V

У віці 94 років пішла з життя принцеса Норвегії Астрід. Лише два дні тому, 9 вересня, поховали її брата — короля Гаральда V.
Про це повідомив норвезький королівський двір.
Принцеса Астрід — молодша сестра короля Гаральда V, дочка короля Улафа V. Під час Другої світової війни вона жила в евакуації в США, а після смерті мами — кронпринцеси Марти — у 1954-му 14 років виконувала обовʼязки першої леді Норвегії при батькові. Навчалася в Оксфордському університеті, де вивчала економіку, історію мистецтв і політологію.
У 1961 році Астрід вийшла заміж за розведеного підприємця, колишнього олімпійського чемпіона з парусного спорту Юхана Мартіна Фернера, від якого народила пʼятьох дітей. До смерті принцеса активно опікувалася благодійними проєктами, зокрема допомогою людям з інвалідністю та медичними фондами.
- 28 серпня на 90-му році життя помер король Норвегії Гаральд V, який перебував на троні з 1991 року — понад 35 років — і був найстаршим правлячим монархом Європи. Новим королем Норвегії став старший син Гаральда Гокон, який підтримує Україну і бував у Києві у 2025 році.