Anthropic викрила кібершпигунів з РФ, які використали її ШІ для атак проти України. Серед цілей були держструктури і виробники дронів

Хакери, яких пов’язують з російською державною групою Midnight Blizzard, використовували штучний інтелект Claude від компанії Anthropic, щоб автоматизувати кібершпигунство проти України та Європи.

Про це йдеться у звіті Anthropic за останні вісім місяців.

За даними дослідників, з грудня 2025 року по серпень 2026-го група атакувала понад 20 організацій переважно з України та країн Європи. Серед них — державні, військові та розвідувальні структури, дипломатичні установи й оборонні компанії й виробники дронів. Один із хакерів використовував псевдонім JackPoterz і спілкувався з чат-ботом російською.

ШІ допомагав хакерам майже на всіх етапах атак: знаходив потенційні цілі, збирав інформацію про них, створював фішингову інфраструктуру, викрадав облікові дані та допомагав виводити з мереж сотні гігабайтів інформації.

Особливо небезпечною була здатність ШІ самостійно змінювати шкідливі програми. Якщо антивірус або інша система захисту знаходила вірус, ШІ аналізував причину виявлення, змінював код і збирав програму заново. Він повторював цей процес, доки захист переставав її розпізнавати.

Хакери також викрадали дані про технології військових дронів. Вони отримали поштові скриньки щонайменше двох виробників компонентів для дронів, а також викрали програмний комплекс для системи машинного зору одного з безпілотників. Потім кілька днів аналізували його, щоб відновити архітектуру системи, перелік комплектуючих і дані про постачальників.

Для атак вони, зокрема, зламали щонайменше трьох постачальників готельного Wi-Fi. Через зміну DNS-записів хакери могли перенаправляти пристрої гостей на свої сервери й поширювати шкідливі програми для Windows, Android та iOS.

Також група отримувала доступ до акаунтів жертв у WhatsApp і масово вивантажувала листування українською та російською мовами. Серед цілей були щонайменше двоє колишніх високопосадовців України.