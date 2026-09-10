Як українське антикорупційне бюро перетворилося на дамоклів меч. Cвітові медіа про російсько-українську війну 10 вересня

За останній рік Національне антикорупційне бюро України стало дамокловим мечем для найближчого оточення президента Володимира Зеленського, пише Financial Times. У відео, що змусило головного прокурора України піти у відставку цього тижня, були всі елементи кримінального трилера: похмура музика, приглушені прослушки і таємничий чоловік, якого детективи називають «Канцлером», описує видання. НАБУ розслідує діяльність понад 60 народних депутатів, розповів виданню керівник підрозділу детективів Олександр Абакумов. Політична еліта регулярно із завмиранням серця гадає, хто стане наступним. Вони також замислюються над тим, як довго НАБУ зможе проіснувати, кидаючи виклик найвпливовішим інтересам країни під час війни. «Тепер над політиками постійно висить дамоклів меч», — зазначив Балаж Ярабік, колишній дипломат ЄС і аналітик з питань України в компанії R.Politik.

Вартий уваги й матеріал Politico про стратегію Володимира Зеленського — перенести війну на територію Росії за допомогою ударів дронами вглиб її території, щоб змусити Кремль серйозно ставитися до мирних переговорів.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще чотирьох матеріалів.