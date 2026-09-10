Топпосадовців Луганської ОВА підозрюють у привласненні 5 млн грн на держзакуплівлях

Служба безпеки України викрила схему привласнення 5 мільйонів гривень бюджетних коштів під час держзакупівель у Луганській ОВА. Затримали керівницю одного з департаментів адміністрації та її заступника.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, посадовці штучно створювали видимість конкуренції на тендерах і робили так, щоб їх вигравали потрібні компанії. За це вони отримували щомісячні відкати.

Гроші передавали через поштові відправлення, зокрема з Кропивницького та Закарпаття. Так фігуранти намагалися приховати походження коштів.

Під час обшуків у них вилучили телефони, комп’ютери, записи з розрахунками відкатів і готівку.

Обом посадовцям, а також їхньому спільнику — власнику афілійованої компанії — вже оголосили підозри за ч. 4 ст. 191 ККУ — заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Слідство встановлює інших можливих учасників схеми.