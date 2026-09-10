Колишні військовослужбовці західних спецпідрозділів могли тренувати росіян для участі у війні проти України.

Про це йдеться в розвідданих, які отримала газета The Telegraph.

У витоку розвідувального документа, підготовленого для австралійської спецслужби, з «високою впевненістю» стверджується, що західних військових ветеранів залучали до підготовки громадян Росії та чинних військовослужбовців.

Зокрема, йдеться про військовий тренувальний центр Alfa-Metal у північній Болгарії, де начебто працювали інструктори з різним військовим досвідом, зокрема колишні бійці британського спецпідрозділу SAS, австралійського полку, Військово-морських сил США та американських правоохоронних органів.

Двоє колишніх австралійських спецпризначенців і чинний резервіст під час збору розвідданих розповіли, що їх запрошували стати інструкторами на тренувальних базах у Болгарії та Сербії, де, за їхніми словами, могли проходити підготовку росіяни.

Документ стверджує, що після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році європейські приватні військові центри продовжували приймати громадян РФ на курси, зокрема з ведення бою на близькій дистанції. Співрозмовники розвідки заявили, що у 2025 році росіяни все ще проходили підготовку в одному з таких центрів.

На сайті Alfa-Metal також розміщували логотип SAS на сторінці з інформацією про інструкторів. Крім того, компанія раніше публікувала вакансію для колишнього військовослужбовця SAS із досвідом інструкторської роботи.

Alfa-Metal заперечила ці звинувачення. Представник компанії заявив, що центр ніколи не наймав колишніх бійців SAS, не має зв’язків із британським спецпідрозділом і не тренував громадян Росії після початку вторгнення.

Компанія також заперечила зв’язок з російською приватною охоронною компанією Alfa Region, хоча підтвердила наявність «історичних професійних контактів» з нею. В Alfa-Metal заявили, що перевіряють старі рекламні матеріали, де могла міститися застаріла інформація про партнерство.