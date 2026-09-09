Перший складаний іРhone та нові AirPods від $129: Apple провела традиційну презентацію новинок

Apple 9 вересня провела традиційну презентацію новинок. Компанія анонсувала нові смартфони іРhone, смарт-годинники Apple Watch і бездротові навушники AirРods.

іРhone 18 Pro

Його ціна стартує від від $1 199 — це на $100 більше, ніж стартові ціни 17 Pro. iPhone 18 Pro також отримає новий чип A20 Pro. Він буде потужнішим і дозволить запускати складніші моделі штучного інтелекту на самому iPhone, без необхідності передавати дані на сервер.

Нова основна камера Fusion на 48 Мп отримала змінну діафрагму. Також у застосунку «Камера» з’явилися нові професійні налаштування, за допомогою яких користувачі можуть точніше керувати процесом зйомки. Телефон буде доступний у чорному, сріблястому, блакитному відтінку Glacier і бордовому кольорах.

іРhone 18 Pro Max

Ціна стартує від $1 299. Він також має новий чип A20 Pro, доповнений системою охолодження на основі випарної камери. Особливість моделі — найбільша прибавка до часу роботи від батареї. iPhone 18 Pro Max працює на iOS 27 з Apple Intelligence та оновленою Siri, які отримали нові можливості роботи зі штучним інтелектом.

Apple Watch Series 12 та Apple Watch Ultra 4

Годинники отримали оновлену систему датчиків, яка частіше, ніж раніше, вимірює частоту серцевих скорочень. Ці дані використовують для нових функцій, що допомагають оцінювати відновлення організму та фізичну форму.

У компанії заявили, що завдяки новим чипам Apple і вдосконаленим датчикам годинники забезпечують найточніше відстеження серцевого ритму серед усіх наручних пристроїв Apple.

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iPhone Duo

Це перший складаний iPhone. У розкладеному вигляді він має 7,6-дюймовий внутрішній дисплей і є найтоншим iPhone в історії. За продуктивність відповідає новий чип A20 Pro. iPhone Duo оснащений новою камерою.

Він буде працювати на iOS 27, адаптованій під складаний формат пристрою, а також підтримує Apple Intelligence та Siri AI.

AirPods

Нові бездротові навушники будуть коштувати від $129. Вони вперше в бюджетній лінійці отримають активне шумоглушіння.

Версія за $149 матиме додаткові функції, зокрема бездротову зарядку та можливість керувати гучністю безпосередньо на ніжці навушника. Щоб збільшити або зменшити гучність, користувачам достатньо буде провести пальцем вгору або вниз по ніжці.