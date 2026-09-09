Росіяни атакували склад дитячих іграшок у Києві та потяг на Сумщині. Є постраждалі

Російська армія від ранку 9 вересня продовжила атакувати Україну. Внаслідок російських ударів є загиблі та постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.

На Сумщині російські безпілотники двічі атакували дизель-потяг, постраждали 10 людей. Загорілися локомотив і пасажирський вагон.

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На Херсонщині дві людини загинули та 11 поранені. Пошкоджені приватні будинки, бібліотека, навчальний заклад, магазин і автомобілі.

На Полтавщині російський БпЛА атакував Миргородський район, троє людей постраждали.

Кількість постраждалих внаслідок атаки на пасажирський потяг в Ізюмському районі на Харківщині зросла до восьми. Росіяни також вдарили по Київському району Харкова.

У Києві одна загибла та 14 постраждалих внаслідок сьогоднішніх атак, серед них — двоє дітей. Також росіяни вдарили по складу KIDDISVIT, де були дитячі іграшки.